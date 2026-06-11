今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第54回（2026年6月11日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）「これで夕凪は終わりです」ペンは剣より強し。シマ剣じゃなくてシマケン（佐野晶哉）の記事が威力を発揮する。セツ（村上穂乃佳）のことを