日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦でヨーロッパの強豪オランダと対戦する。そのオランダ代表の強みのひとつが、バルセロナのフレンキー・デヨング、リバプールのライアン・フラーフェンベルフ、そしてマンチェスター・シティのティジャニ・ラインデルスのトリオで組む中盤だ。推進力、キープ力、ダイナミズムがあるこの３枚を、プレミアリーグでプレーしているMFの田中碧はどう見ているのか。「みんないい