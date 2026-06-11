【写真】BTSジミンの“神々しい”ステージフォト＆ちょこんと座る姿／座った姿が“かわいい＆美しい”ジミン【動画】BTS7人が13年間を振り返る「BTS会食 2.0」も公開 BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを更新。現在開催中の『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』での幻想的なライブ写真と、楽屋でのかわいらしいオフショットを公開し、そのギャップあふれる魅力でファンを惹きつけている。 ■BTSジミン、神々しさ漂うライ