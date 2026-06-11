11日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万1979枚だった。うちプットの出来高が1万2284枚と、コールの9695枚を上回った。プットの出来高トップは5万8000円の1090枚（23円安2円）。コールの出来高トップは6万5000円の1191枚（220円安225円）だった。 コールプット 出