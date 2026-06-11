11日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6814枚だった。うちプットの出来高が3829枚と、コールの2985枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の374枚（10円安117円）。コールの出来高トップは6万6000円の267枚（45円安1550円）だった。 コールプット 出来高前