11日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は430枚だった。うちプットの出来高が303枚と、コールの127枚を上回った。プットの出来高トップは5万9000円の24枚（1605円）。コールの出来高トップは6万4000円の21枚（3530円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格