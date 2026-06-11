日経平均株価 始値63329.17 高値64395.50 安値62335.75 大引け64217.27(前日比 +38.00 、 +0.06％ ) 売買高24億1485万株 (東証プライム概算) 売買代金11兆2563億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は小反発、一時1800円安の場面も ２．前日の米主要3指数は下落、SOXも値下がり ３．オラクル決