北海高校の教員の男が校内で女子生徒のスカートの中を盗撮しようとしたとして逮捕・送検された事件で、男が過去にも盗撮行為をしたという趣旨の供述をしていることがわかりました。（向山記者）「午後０時４５分過ぎです。上村容疑者が出てきました。表情を変えることなく車に乗り込みます」札幌市豊平区の北海高校の教員・上村章太郎容疑者３８歳は、身柄を検察庁に送られました。上村容疑者は５月２６日午後４時すぎ、北海