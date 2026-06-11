仏RFIの中国語版サイトは10日、中国について「ホルムズ海峡封鎖に直面し石油・天然ガス備蓄の強化を進めている」とする記事を掲載した。記事によると、中国政府は、中東戦争による影響を緩和するため、「茶壺（ティーポット）」と呼ばれる国有石油会社に属さない独立系の小中規模製油所に対し、あらゆる手段を講じて燃料を生産するよう求めてきた。しかし、茶壺の損失が拡大するにつれ、この要求は緩和される可能性がある。茶壺の