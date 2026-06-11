女優の山村紅葉（65）が11日、都内で小説家デビュー作「祇園の秘密血のすり替え」（17日発売、双葉社刊）発売記念取材会に登壇した。2時間ドラマなどで活躍し、サスペンスの女王として知られる山村が小説家デビューする。京都の花街と歌舞伎界という2つの伝統文化に「家」「血」「才能」を巡る人間ドラマ。母は“ミステリーの女王”と称された山村美紗氏。母が筆を置いた65歳という節目の年齢で、娘が小説家デビューを飾る。「一