元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが亡くなったことが11日、分かった。76歳。本人の公式SNSが発表した。ボクシング引退後は俳優、タレントとしても活躍。テレビドラマでは「北の国から」や「おしん」など多数出演。89年には、リドリー・スコット監督のハリウッド映画「ブラック・レイン」のヤクザ役として出演。マイケル・ダグラスやアンディ・ガルシア、高倉健さんや松田優作さん