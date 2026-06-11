「お風呂場に閉じ込められた子がいたり、子どもが走る足音が聞こえたりした」元乃木坂46で俳優の西野七瀬が9日、ABEMAのバラエティー番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#6に出演。女子高生による集団パニック事件と心霊現象の関連を取り上げる中で、西野が乃木坂46時代の寮での体験を告白する場面があった。【写真】怖くないの？スタジオ驚がくの中、自身の不思議体験を笑顔で語る西野七瀬西野は寮について「結