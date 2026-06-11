元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが亡くなったことが11日、本人の公式SNSから発表された。76歳だった。ガッツさんは俳優としても活躍した。83年「おしん」86年「はね駒」15年「まれ」とNHK連続テレビ小説、81年の「おんな太閤記」86年「いのち」89年「春日局」とNHK大河ドラマなどに出演。フジテレビ系「北の国から」では黒板五郎の同級生で幼なじみで、ボクシングジム会長の成田