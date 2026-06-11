勤めている不動産会社の口座から現金130万円を横領したとして、経理を担当していた男が逮捕されました。 【写真を見る】飲み代欲しさに56回送金？被害総額は2億円規模か横領疑いで不動産会社の経理担当を逮捕休暇中の“代打”で不正が露呈 会社の被害総額は2億円近くにのぼるとみられています。 逮捕されたのは31歳の経理担当 逮捕されたのは、髙山涼容疑者(31)です。 髙山容疑者は2022年11月ごろ、勤めてい