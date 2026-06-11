明石家さんま（70）が9日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）にMCとして出演。食い気味にエピソードを語る出演者に驚きを見せた。今放送は「パパママ心配事SP」。子供を持つ著名人が集結。女優瀬戸朝香、タレント辻希美、モデル東原亜希らが出演し、エピソードトークを披露。大盛り上がりだった。番組終盤、MCのさんまはスタジオセット中央のテーブルに出っ歯のさんまをあしらった棒を置き、締めに向かおう