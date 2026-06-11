俳優の柳葉敏郎と女優の松雪泰子が7月23日スタートのテレビ朝日ドラマ「大空港〜GATE24〜」（木曜後9・00）に出演する。空港を舞台に、税関職員をはじめ、各省庁から集められた新設チーム「GATE24」が日本の平和と安全を守るために奮闘する物語。主演の趣里は鋭い観察眼で真実を見抜く新任の税関職員・森万智を演じる。柳葉は「GATE24」の首席審査官・深澤然を演じる。長年、入管の現場で幾多の国際案件を経験してきたベテラ