VISIONが客と交わした契約書＝2020年8月USBメモリーの販売預託商法で、消費者庁から2021年に特定商取引法違反で業務停止命令を受けた販売会社、VISION（V社、東京）に投資したのに、約束された賃料が支払われていないとして、5府県の32人が約1億970万円の返還を求め提訴したことが分かった。第1回口頭弁論が11日、長崎地裁で開かれ、V社側は請求棄却を求めた。V社を巡っては、実質的幹部とみられる男が詐欺罪で起訴され、広島