「アパ社長ごはんはサッカー日本代表のオフィシャルごはんです」――。サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表は１１日、今大会の拠点となる米テネシー州ナッシュビルのナッシュビルＳＣトレーニングセンターで調整を行った。１００人超の報道陣が取材に訪れたが、軽食として提供された「アパ社長ごはん」は“即完”した。（デジタル編集部古和康行）この日、報道陣の作業スペースとなる「メディア