提訴について記者会見する原告（左）＝11日午後、津市三重県職員採用の「国籍要件」復活を巡り、県が実施した県民1万人アンケートは外国籍住民を排除して実施され違法だとして、同県伊賀市の男性（76）が11日、一見勝之知事を相手取り、業者への委託費用約743万円を県に返還するよう求める訴えを津地裁に起こした。アンケートは今年1〜2月、実施。国籍要件復活の是非を問う設問もあった。男性は住民監査請求したが、外国人を意