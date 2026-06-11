ボクシング・大橋ジムの大橋秀行会長が１１日、自身のインスタグラムを更新。「ヨネクラジムの偉大な大先輩ガッツ石松さん謹んでご冥福をお祈りします」とつづり、２日に肺炎のため７６歳で亡くなったガッツ石松さんとの２ショットを投稿した。ガッツさんと大橋会長はヨネクラジムの先輩後輩。２００６年に大橋ジムの川嶋勝重が王座返り咲きを目指してＷＢＣ世界スーパーフライ級暫定王座決定戦に臨んだ際には、ガッツ氏が