ステンレス素材と高度な技術を採用したイエスの塔は現代建築とガウディの歴史的な計画の融合を象徴している/Emilio Morenatti/APバルセロナ（CNN）だれもが見上げずにはいられない。スペイン北東部バルセロナの大聖堂「サグラダ・ファミリア」を訪れる人々は思わず、造形的な塔をかたどる現実離れした、ねじれた線に沿って、それぞれの尖塔（せんとう）の先へと目を走らせる。その視線がついに、かつてない高さまで達した。着工か