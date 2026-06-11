俳優内藤剛志（71）が11日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。1年の半分を過ごしていた“場所”について語った。番組では来週リスナーから「部屋」にまつわるエピソードを募集することを告知。ゲストの内藤は、パーソナリティーの清水ミチコから「内藤さんはパッと思い浮かぶというと、どういう部屋になりますか？」と質問を受けた。内藤は「デカ（刑事）部屋ですよ。取調室」と明かし、「今は