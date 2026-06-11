陸上男子100メートルの清水空跳（星稜高）が11日、自身のインスタグラムを更新し、12日に開幕する日本選手権（パロ瑞穂）を欠場することを公表した。清水は昨夏のインターハイで日本高校新記録となる10秒00をマーク。東京で開催された世界選手権の代表にも選ばれた。今季は4月の織田記念を右膝裏の痛みで欠場。5月のセイコーGGPは左太腿裏を痛めて欠場した。インスタグラムでは、以下のようにつづった。「5月に受傷した肉