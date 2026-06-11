昭和歌謡グループ、SHOW−WA＆MATSURIの「僕らの口笛」が国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされており、11日、都内で行われる授賞式前に取材に応じた。SHOW−WAの寺田真二郎（42）は「SHOW−WAとMATSURI。力をあわせて頑張ります」と宣言。MATSURIの小野寺翼（31）は「オールドルーキーらしく、祭りを起こしていく」と意気込んだ。昨年はMATSURIが「アヴァンチュール中