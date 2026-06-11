フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪金メダルのアリサ・リュウ（米国）が?新たな勲章?を手にした。米老舗雑誌「ＴＩＭＥ」は「世界で最も影響力のある１００人」を選出し、リュウが名を連ねた。米メディア「ＫＲＯＮ」は「今年すでに２つの（五輪）金メダルを獲得し、故郷オークランドで祝福されているリュウは、また特別な栄誉を手にした」と伝えた。記事内には中国系米国人のコメディアンとして知られるボーウ