今日のテーマは、「お金持ちがコンビニで購入している意外なもの」です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。お金持ちは「1円でも安いもの」を探すよりも、効率の良さ、パフォーマンスの最大化を重視します。そのため、私たちとは少し違った視点でコンビニを利用して