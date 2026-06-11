【プレイバック１９９４米国Ｗ杯＃８】１９９４年７月１７日に行われた米国Ｗ杯決勝はＰＫ戦の末、ブラジルがイタリアを破り、４回目の優勝を果たした。試合後には、この年の５月１日にレース中の事故で死去したＦ１レーサー・アイルトン・セナを追悼するセレモニーも行われた。「守備的でつまらない」などと国内では散々批判されていたがブラジル代表は「尊敬するアイルトン・セナに優勝を捧げたい」という重大なミッションを果た