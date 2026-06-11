電車や街中で突然、知らない人から話しかけられた経験はありませんか？中には思わず「え？」と戸惑ってしまうようなお願いをされることもあります。今回は、筆者が電車内で“買ったばかりの傘を譲ってほしい”と見知らぬ女性から頼まれた時の、思わぬやり取りをご紹介します。 「その傘、譲ってもらえません？」 昔から、なぜか少しクセの強い人に話しかけられることが多い私。 ある雨の日、長年使っていた傘が壊れてしま