撫でられている猫が突然引っ掻く4つの理由 1.同じ場所を触られて不快になったため 最初は気持ちよさそうにしていても、同じ場所を何度も撫でられ続けると、猫にとっては刺激が強すぎてイライラしたり、不快に感じたりすることがあります。これは愛撫誘発性攻撃行動と呼ばれ「しつこいです、やめてください」という意思表示なのです。 2.触られたくない敏感な場所だったため お腹や足の先、しっぽなどは、猫にと