サンリオの人気キャラクターたちが集結する大型ショッピングイベント「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-」が、6月17日（水）に銀座三越から始まり2027年1月まで全国の百貨店等を巡回する。『HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-』開催(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665515同イベントはハローキティを中心に、ポムポムプリン、チョコキャット、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ララ