5月19日（火）から全国のファミリーマート限定で、スターバックスの新作チルドカップ「ストロベリークラッシュミルク」が期間限定販売されているのをご存じでしょうか？ そのかわいらしいパッケージ姿とともに、SNSで発売直後から話題になっている新商品なんです。実際に飲んでみたところ、「果肉のごろっと感がいい」「超ミルキーでおいしい」という前評判通り、とてもおいしいデザートドリンクでした！「ストロベリークラッ