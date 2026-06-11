ノートルダム清心女子大学（岡山・北区伊福町） 岡山市北区のノートルダム清心女子大学は11日、大手保険会社の第一生命保険と包括的な連携協力協定を結ぶことを発表しました。協定は、人材育成と地域社会の持続的な発展を目的としたものです。 今後、学生や地域の人を対象に、金融や保険分野について学ぶ公開講座などを開設します。大学は、受講生のキャリア形成やライフプランを立てる上でのサポートに