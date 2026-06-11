兵庫県の斎藤元彦知事が11日、ラジオ関西の生放送番組に出演し、リスナーからの質問に答える形で、中東情勢を受けた緊急経済対策を盛り込んだ補正予算について説明した。アメリカとイランによる戦争状態が長引いていることから、斎藤知事は「先行きが見通せず、県民生活や中小企業の経営への影響がでている」とし、6月の補正予算で「中東情勢対策パッケージ」としてさまざまな対策をまとめた。「ナフサ由来の物資が手に入らな