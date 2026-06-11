サッカーショップKAMO(高松市丸亀町) ワールドカップ開幕に向け、香川でも盛り上がりを見せています。 高松市のサッカーショップでは、ワールドカップ開幕に向け、入り口に日本代表グッズの特設コーナーができています。 （大学生）「日本代表のユニホームを買いに来ました。鎌田選手か久保選手で迷っています」 （会社員）「堂安選手のユニホームです。直前な