スターバックスのチルドカップシリーズの新商品として、初夏にぴったりなチルドカップ初のマスカットフレーバー「アールグレイマスカットティーラテ」が2026年6月9日に新登場しました。スターバックスからサンプルが送られてきたので、どんな味わいなのか実際に飲んでみました。アールグレイマスカットティーラテ｜スターバックス® チルドカップhttps://enjoystarbuckschilled.jp/earlgreymuscattealatte.htmlアールグレイマ