【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】『嘘つき女』ジョージによれば、実は女性批判に見せかけた政治批判の歌だったアルバム『ラバー・ソウル』（1965年12月3日発売）?◇◇◇■『愛のことば』『ラバー・ソウル』の残り4曲を一気に。4曲まとめるということは、すなわち私があまり推していない曲ということだ。まずは『愛のことば』。この頃のビートルズは、元々のハモる実力に加えて、重ね録りする音響機