元日本代表GK川島永嗣はかつて背負った「22」にJリーグオールスターDAZNカップに出場するJ2・J3のEAST-A、B、WEST-A、Bの各選手の背番号が決定した。お馴染みの番号をつける選手、オールスターならではの珍しい番号となった選手などが注目を集めている。EAST-Aでは、サポーター投票でJ2・J3カテゴリ全体で最多の5万195票を得ての選出となったMF土居聖真が山形と同じ「8」に決まった。クラブ内得票数1位で出場するFW田中パウロ