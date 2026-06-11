テレビ朝日は１１日、女優・趣里が同局系では初めて連続ドラマに主演する「大空港〜ＧＡＴＥ２４〜」（７月２３日スタート、木曜・後９時、初回拡大ＳＰ）の共演者第２弾発表を行った。「比類なき観察眼」を持つ風変りな税関職員・森万智（趣里）ら各省庁から寄せ集められたメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「ＧＡＴＥ２４」を結成し、法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しな