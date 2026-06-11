Ｊ１千葉は百年構想リーグを２０位で終えた。地域リーグラウンドは前半戦２勝、後半戦１勝の計３勝。プレーオフラウンドは福岡に２戦合計３―４で敗れた。スポーツ報知では、半年間の戦いを振り返り、採点・寸評する。最終回は監督スタッフ編。小林慶行監督【５・５】結果も内容も堂々の最下位。チーム成績だけ見れば、「解任？」と感じるようなシーズンだったと思う。それでも、最後まで自ら掲げた“信念”を貫き続け、膿を