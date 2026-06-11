◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝関大６―１金沢学院大（１１日・神宮）３１年ぶり出場の関大（関西学生）が準々決勝で金沢学院大（北陸大学）を下し、準優勝した１９９１年以来、３５年ぶりの４強入りを果たした。８日の１回戦・北海学園大戦で８回無失点１０奪三振と好投した今秋のドラフト上位候補の左腕・米沢友翔（４年＝金沢）が先発。初回は２者連続空振り三振の立ち上がりも、四