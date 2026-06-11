三川町でおととし2024年、当時90歳の女性を殺害したとして、一審で懲役17年の実刑判決を受けた男の控訴審の判決公判で、仙台高等裁判所は11日、男の控訴を棄却する判決を言い渡しました。記者リポート「事実の認定と量刑の重さが争点となった今回の裁判。被告はじっと前を見つめながら静かに判決を聞いていました」この裁判は、三川町横川新田の無職・石川一馬被告（29）がおととし2024年9月、三川町横山の阿部祥子さん（90