7人組グループ・Travis Japanによるトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。あす12日午後4時から配信予定のEpisode9より「あらすじ」と「先行カット」が解禁された。【動画】久々の再会を果たし、本音を語るTravis Japan同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏