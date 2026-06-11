◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝慶大１１―１日体大＝６回コールド＝（１１日・神宮）５年ぶり１３度目の出場となった慶大（東京六大学）が３年ぶり１２度目出場の日体大（首都大学）を１１―１の６回コールドで下し、４強入りを果たした。１３日の準決勝では連覇を狙う東北福祉大（仙台六大学）と激突する。「１番・中堅」で先発した丸田湊斗外野手（３年＝慶応）が中前安打、左翼線二