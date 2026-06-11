5人組グループ・KEY TO LITが、12日発売の漫画雑誌『ベツコミ』7月号（小学館）巻頭グラビア＆インタビューにそろって登場する。【別カット】彼氏感あふれる…抹茶スタンドでひと息つく井上瑞稀センス、アイディア、頭脳、エンタメ力、企画力…それぞれのズバ抜けた個性とセンスで圧倒的なクリエイティブを創るKEY TO LITメンバーがもし編集部だったら――というコンセプトで撮影した今回のグラビア。オフィスでの5人のお仕