音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜後11：00）が、きょう11日に放送される。今回は、マセラティ『GT2 ストラダーレ』を取り上げる。【写真多数】「想像と違いますね」と松任谷正隆が語った4000万円超“スーパースポーツカー”内外装全部見せさまざまな電子デバイスが発達したおかげで、我々一般のドライバーも比較的容易にスーパースポーツの高性能を体感することがで