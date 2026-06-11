俳優・趣里が主演を務める7月23日スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』（毎週木曜後9：00）の第2弾共演者が発表された。俳優の柳葉敏郎、松雪泰子が出演することが決定した。【写真】水谷豊と趣里が父娘初共演”を果たした映画の場面カット本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット