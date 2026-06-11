俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第55回（12日）の場面カットが公開されている。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開前回は、りん(見上愛)と直美(上坂樹里)の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、