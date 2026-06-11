俳優のトム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日、日米同時公開）の新たな場面写真4点が解禁された。新章を迎える“親愛なる隣人”スパイダーマンに訪れる“異変”と、“新たな力の覚醒”を予感させる内容となっている。【画像】記事内で紹介しているそのほかの場面写真本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後が舞