サッカー元日本代表GKでJ2磐田のGKコーチを務める川口能活氏（50）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。盟友との2ショット写真を披露した。川口コーチは「ゾノさんとお会いできました！」と書き出し、元日本代表でタレント・前園真聖との2ショット写真をアップ。「最高に楽しかったです！！」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「わぁ青春が蘇ります」「いい笑顔」「めっちゃ笑顔ステキ」「清商の川口・鹿実の前