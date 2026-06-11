7人制ラグビー女子のサーキット大会「太陽生命ウィメンズシリーズ2026」の開幕前記者会見が11日、東京都内で行われ、昨季年間総合優勝したながとブルーエンジェルス主将でMVPを獲得した平野優芽、7人制女子日本代表の兼松由香ヘッドコーチ（HC）らが出席。平野は「注目してほしいところは、選手のグラウンド内外でのギャップ。グラウンドでのパワフルなプレーと、グラウンド外ではかわいい一面もあるので、見ていただきたい」と